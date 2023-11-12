Туристов вдохновила идея Минэка о приравнивании отдыха в Беларуси к внутреннему туризму

Утром в субботу, 11 ноября, Министерство экономического развития подтвердило в своем пресс-релизе намерение признать отдых в Беларуси эквивалентом внутреннему туризму и установить нулевой НДС для туроператоров, предоставляющих туры в эту страну, сообщает Tourdom. Ru.

Пока неясно, приведет ли данная инициатива к снижению стоимости туристических пакетов, так как цены зависят не только от издержек туроператоров, которые, возможно, уменьшатся, но и от уровня спроса. Тем не менее, сама перспектива более тесного туристического сотрудничества с Беларусью вдохновила подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома".

Вот лишь несколько комментариев к посту по этой теме: "Сразу поеду, как только снизят НДС", "Мы часто отдыхаем в Беларуси на выходные и праздники. Несвиж — моя любовь, Минск — прекрасный город. Архитектура, чистота, еда… "Славянский базар" в Витебске. Замечательная страна, замечательные люди!", "Только что вернулись из ж/д круиза "Белорусский вояж". В восторге и обязательно хотим вернуться в Беларусь!"

Туристы, посетившие Беларусь, советуют посетить такие места, как Гомель, Беловежская пуща, Брест и мемориал "Брестская крепость", а также средневековые замки в Несвиже и Мире. Путешественникам нравится чистота и безопасность белорусских городов, а также разумные цены на отдых.

В комментариях также обращают внимание на нерешенные проблемы. Один из подписчиков считает, что в Бресте не хватает гостиниц, и из Минска неудобно добираться общественным транспортом до мемориала "Хатынь" и "Кургана Славы". Другой подписчик считает, что из России должно быть больше прямых авиарейсов в Беларусь:

"Прямые вылеты из регионов, регулярные и чаще, а не раз в неделю, были бы отличным решением".