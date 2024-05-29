На сайте Кремля появилась информация о том, что президентом России Владимиром Путиным утвержден перечень поручений, которые касаются сферы туризма. Речь идет о создании единой цифровой платформы.
Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить создание и функционирование этой платформы. Здесь будут представлены данные о гостиницах, ресторанах, гидах и транспорте в России. Также на платформе будут храниться обезличенные данные от банков и платежных систем. На основе данных с платформы будет разработана программа, которая предложит россиянам комплексные туристические предложения. План по реализации данного поручения должен быть представлен кабмином до конца текущего года, с последующими ежегодными отчетами.
Кроме того, до 1 ноября этого года должен быть утвержден проект федерального уровня "Пять морей и озеро Байкал", включающий в себя создание курорта в Запорожской области.
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