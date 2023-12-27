Турагент Гажиенко: для экономии на поездке в Новый год надо сместить даты вылета

Турагент и бизнес-тренер Тариел Гажиенко предостерегает российских туристов от переплаты за новогодние поездки и предлагает эффективные способы сэкономить. Он рекомендует сместить даты вылета на 24-25 декабря или 5-6 января, чтобы получить цены на полтора раза ниже, чем при вылете 28 или 30 декабря.

Гажиенко также отмечает, что туристы могут сэкономить, выбрав "непляжные" страны, такие как Армения, Казахстан и Иран. В случае желания отдохнуть у моря зимой, он рекомендует выбрать Египет, где недельный тур на двоих обойдется в 140-150 тысяч рублей.