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Турагент Гажиенко: для экономии на поездке в Новый год надо сместить даты вылета
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  • Опубликована сегодня в 22:36

Турагент Гажиенко: для экономии на поездке в Новый год надо сместить даты вылета

Турагент и бизнес-тренер Тариел Гажиенко предостерегает российских туристов от переплаты за новогодние поездки и предлагает эффективные способы сэкономить. Он рекомендует сместить даты вылета на 24-25 декабря или 5-6 января, чтобы получить цены на полтора раза ниже, чем при вылете 28 или 30 декабря.

Гажиенко также отмечает, что туристы могут сэкономить, выбрав "непляжные" страны, такие как Армения, Казахстан и Иран. В случае желания отдохнуть у моря зимой, он рекомендует выбрать Египет, где недельный тур на двоих обойдется в 140-150 тысяч рублей.

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