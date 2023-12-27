Турагент Гажиенко: для экономии на поездке в Новый год надо сместить даты вылета

Турагент и бизнес-тренер Тариел Гажиенко предостерегает российских туристов от переплаты за новогодние поездки и предлагает эффективные способы сэкономить. Он рекомендует сместить даты вылета на 24-25 декабря или 5-6 января, чтобы получить цены на полтора раза ниже, чем при вылете 28 или 30 декабря.
Гажиенко также отмечает, что туристы могут сэкономить, выбрав "непляжные" страны, такие как Армения, Казахстан и Иран. В случае желания отдохнуть у моря зимой, он рекомендует выбрать Египет, где недельный тур на двоих обойдется в 140-150 тысяч рублей.
В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4, как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Tencent: над дипломатами США смеялся весь Совбез ООН, но всех удивила Россия
Китай выразил удивление действиями российских и американских дипломатов во время голосования в Совете безопасности ООН, как сообщают журналисты из Tencent.
Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован
Многие звезды, присутствовавшие на голой вечеринке, организованной Настей Ивлеевой, столкнулись с серьезными последствиями.
Гендиректор ТНТ Канделаки: ремейк "Ивана Васильевича" переснимут для остроты
Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки объявила о пересъемке финала фильма "Иван Васильевич меняет все".