Вице-президент АТОР: доля летящих за рубеж россиян может составить 33 процента

В 2024 году ожидается увеличение числа российских туристов, летающих за границу, с долей от 23% до 33% от общего пассажиропотока. Об этом сообщил генеральный директор туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Он выразил мнение, что достижение этих показателей зависит от завершения процедур лизинга и страхования российскими авиакомпаниями с зарубежными партнерами.
Благодаря поддержке со стороны государства, авиакомпании S7, "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" успешно завершили процесс "очистки" 92 самолетов, что, по словам представителей АТОР, позволит им осуществлять международные перелеты.
Некоторые эксперты утверждают, что доля зарубежных пассажиров может достичь максимума в 23%, превышая прогнозы, сделанные в середине 2022 года. Ранее S7 Airlines успешно разрешили страховой спор по 45 самолетам с лизингодателями, что также способствует увеличению зарубежных авиаперевозок.
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