Туроператоры обнаружили опасность в электронных путёвках

Россиянам было предостережено о рисках, связанных с покупкой электронных туристических путёвок из-за возможного слива личных данных. Генеральный директор туроператора "Арт-тур", Дмитрий Арутюнов, подчеркнул важность осторожности при таких покупках, учитывая, что вопрос защиты конфиденциальных данных туристов на текущий момент остается актуальным. Арутюнов отметил, что при приобретении электронных путёвок туристы предоставляют свои личные данные, такие как данные паспорта, адрес, сумма оплаты, и путеводитель по поездке. Он подчеркнул, что это может представлять опасность с точки зрения безопасности данных.

Тем не менее, он также выделил положительные стороны электронных путёвок, отметив, что они предоставляют туристам открытую информацию о поездке, включая направление и стоимость.