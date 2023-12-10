В 2023 году Петербург посетили 9 миллионов туристов, что на миллион больше, чем в предыдущем году. Большинство посетителей являются россиянами, составляя 94% от общего числа гостей. Интересно, что всего 6% туристов приезжают из-за рубежа.
Среди иностранных гостей 54% представляют собой путешественников из стран ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Среди российских туристов наиболее часто в Петербург приезжают москвичи, а также жители Нижегородской, Тверской и Самарской областей, сообщает Аргументы И Факты.
В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову
Член Крымского парламента назвал такие заявления дурманом и опиумом для жителей Украины.
В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке
В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.
Исследования, проведенные Университетом Раша, выявили самый полезный завтрак в мире
Согласно результатам исследования, кукурузная лепешка с начинкой из черной фасоли, риса, лука, красного перца и местных трав признана самой полезной опцией на завтрак.
Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга
Шведские ученые из Института исследования стресса и факультета психологии университета Стокгольма опубликовали результаты исследования в Journal of Sleep Research (JSR), утверждая, что отложенный подъем на 30 минут после сигнала будильника может положительно влиять на работу мозга.