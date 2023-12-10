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В 2023 году Петербург посетили 9 миллионов туристов
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  • Опубликована сегодня в 17:47

В 2023 году Петербург посетили 9 миллионов туристов

В 2023 году Петербург посетили 9 миллионов туристов, что на миллион больше, чем в предыдущем году. Большинство посетителей являются россиянами, составляя 94% от общего числа гостей. Интересно, что всего 6% туристов приезжают из-за рубежа.

Среди иностранных гостей 54% представляют собой путешественников из стран ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Среди российских туристов наиболее часто в Петербург приезжают москвичи, а также жители Нижегородской, Тверской и Самарской областей, сообщает Аргументы И Факты.

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