В 2023 году Петербург посетили 9 миллионов туристов, что на миллион больше, чем в предыдущем году. Большинство посетителей являются россиянами, составляя 94% от общего числа гостей. Интересно, что всего 6% туристов приезжают из-за рубежа.

Среди иностранных гостей 54% представляют собой путешественников из стран ближнего зарубежья, таких как Белоруссия, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Среди российских туристов наиболее часто в Петербург приезжают москвичи, а также жители Нижегородской, Тверской и Самарской областей, сообщает Аргументы И Факты.