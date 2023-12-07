Детский туризм в России становится все более популярным

В 2023 году в России наблюдается увеличение интереса к детскому туризму, как отмечено членом комитета Госдумы по туризму Аллой Салаевой. Она подчеркнула, что в истории страны не было подобного роста в сфере детского туризма.

Салаева пояснила, что детские поездки играют важную роль в формировании чувства принадлежности детей к событиям в стране, а также взаимодействуют с образовательным процессом. В качестве примера она привела Музей Лобачевского в Чувашии, посещение которого помогает детям более глубоко понять Евклидову геометрию.

Депутат также отметила, что российским регионам поручено выделить средства для организации детских поездок по стране, чтобы дети могли более полно ознакомиться с Россией. Это привело к увеличению популярности детских туроператоров, сообщает Центральная Служба Новостей.