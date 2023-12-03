Китай занял первое место по числу туристов в Россию

В период с января по сентябрь 2023 года Китай лидирует по количеству туристов, посетивших Россию, превысив более 100 тысяч человек. Это значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прибыло всего 563 китайских туриста.
В допандемийный период китайские туристы также были в топе по расходам среди иностранных посетителей в России, согласно данным Центробанка РФ, потратив более одного миллиарда долларов в 2019 году, сообщает Национальная Служба Новостей.
Джулия Робертс поделилась информацией о более трагическом варианте концовки "Красотки"
Актриса отметила, что изначально фильм предполагал более мрачный финал. В интервью в программе "Шоу Грэма Нортона" она рассказала об этом варианте завершения фильма, в котором ее персонаж, проститутка Вивиан, оставалась на обочине, получив от Эдварда деньги за проведенную ночь.
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%
Климатологи прогнозируют очень теплую зиму с вероятностью 95%, обсуждая результаты исследования Института физики атмосферы Китайской академии наук.
Московская компания создала импортозамещающий элемент для газовых турбин
Московская компания "ЛГ автоматика" создала импортозамещающий клапан для газовых турбин, предлагая новый продукт, который будет использоваться для газоперекачивающих агрегатов.
Названы ошибки, которые люди совершают по утрам
Ошибки, которые люди допускают утром, включают недостаток жидкости и употребление бананов, особенно при фруктовом завтраке. Это может вызвать скачок сахара в крови и последующую усталость.