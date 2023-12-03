Китай занял первое место по числу туристов в Россию

В период с января по сентябрь 2023 года Китай лидирует по количеству туристов, посетивших Россию, превысив более 100 тысяч человек. Это значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда прибыло всего 563 китайских туриста.

В допандемийный период китайские туристы также были в топе по расходам среди иностранных посетителей в России, согласно данным Центробанка РФ, потратив более одного миллиарда долларов в 2019 году, сообщает Национальная Служба Новостей.