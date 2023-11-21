Новые тенденции в сфере туризма: Россияне все чаще бронируют поездки в Сибирь и на Дальний Восток

Эксперт в сфере туризма, Наталья Осипова, отмечает, что лидерами по популярности стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщает Центральная Служба Новостей.
Туроператоры отмечают значительный интерес россиян к отдыху на горнолыжных курортах и путешествиям по крупным городам страны в период новогодних праздников. По словам Натальи Осиповой из ассоциации "Альянс туристических агентств" за последние годы отмечается расширение географии внутреннего туризма в России, особенно заметен рост интереса к Сибири и Дальнему Востоку среди отдыхающих.
Осипова подчеркнула, что в период новогодних каникул россияне традиционно выбирают города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Суздаль, Золотое кольцо, Подмосковье и Байкал. Она также отметила увеличенный интерес к Сибири в качестве новогоднего направления. Многие туристы уже бронируют места на горнолыжных курортах, таких как Красная Поляна, Шерегеш и Домбай, чтобы избежать дефицита мест ближе к праздникам.
Наталья Осипова также подчеркнула популярность санаторных курортов в России, включая Кавминводы и курорты Краснодарского края. Она уверена, что санатории будут востребованы в новогодние праздники, так как они работают круглый год.
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