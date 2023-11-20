Туроператоры представили ТОП направлений для незабываемого отдыха в декабре

Египет продолжает привлекать туристов своим разнообразием: от пляжного отдыха до увлекательных экскурсий, включая поездки в Каир, делая страну идеальным местом для полноценного отдыха и активного досуга.
Таиланд остается востребованным направлением с привлекательными сервисами по доступным ценам в Пхукете, Бангкоке и Паттайе, предлагая туристам возможность насладиться солнцем, познакомиться с культурой и исследовать местные достопримечательности.
В Объединенных Арабских Эмиратах наличие российских компаний и ресторанов создает более комфортные условия для пребывания, напоминая о доме.
Тунис с его климатом, схожим с поздней осенью в Европе, предлагает переплетение солнечных дней и дождей, особенно в южной части страны, где сохраняется теплая погода, позволяющая купаться.
Вьетнам идеален для семейного отдыха с возможностью наслаждения морем, культурой и развлечениями. Фукуок, Хошимин и Нячанг являются популярными местами в декабре, а центральная часть страны подходит для новогодних каникул с благоприятной погодой и теплым морем, сообщает Центральная Служба Новостей.
Выход гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro запланирован на март 2024 года
Ранее планировалось выпустить устройство в январе, но, по словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, выход был отложен из-за не завершенного тестирования и неопределенности в стратегии продаж.
NBC: Война в Израиле уронила рейтинг Байдена
Такого низкого уровня у рейтинга Байдена не было несколько лет. Причиной СМИ называют сложившуюся мировую ситуацию.
Ученые предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет опасную угрозу для головного мозга
Ученые из Университета штата Огайо предостерегли, что стресс, пережитый в детстве, представляет более опасную угрозу для головного мозга, чем травмы, такие как удары по голове. Исследование, опубликованное в The Ohio State University (OSU), обнаружило, что детский стресс может вызывать эпигенетические изменения в головном мозге, сообщает Газета.Ру.
Эксперты из Роскачества высказали рекомендации по сохранению работоспособности гаджетов на холоде
Один из советов заключается в том, чтобы буквально "согревать" устройство. Например, при пребывании на улице рекомендуется держать телефон в кармане, а при необходимости совершить звонок - использовать Bluetooth-наушники, сообщает Правда.Ру.