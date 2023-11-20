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Туроператоры представили ТОП направлений для незабываемого отдыха в декабре
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  • Опубликована сегодня в 13:17

Туроператоры представили ТОП направлений для незабываемого отдыха в декабре

Египет продолжает привлекать туристов своим разнообразием: от пляжного отдыха до увлекательных экскурсий, включая поездки в Каир, делая страну идеальным местом для полноценного отдыха и активного досуга.

Таиланд остается востребованным направлением с привлекательными сервисами по доступным ценам в Пхукете, Бангкоке и Паттайе, предлагая туристам возможность насладиться солнцем, познакомиться с культурой и исследовать местные достопримечательности.

В Объединенных Арабских Эмиратах наличие российских компаний и ресторанов создает более комфортные условия для пребывания, напоминая о доме.

Тунис с его климатом, схожим с поздней осенью в Европе, предлагает переплетение солнечных дней и дождей, особенно в южной части страны, где сохраняется теплая погода, позволяющая купаться.

Вьетнам идеален для семейного отдыха с возможностью наслаждения морем, культурой и развлечениями. Фукуок, Хошимин и Нячанг являются популярными местами в декабре, а центральная часть страны подходит для новогодних каникул с благоприятной погодой и теплым морем, сообщает Центральная Служба Новостей.

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