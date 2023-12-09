Объемы торговли России с недружественными странами снижаются

Центр стратегических разработок озвучил прогнозы о дальнейшем торговом сотрудничестве с недружественными странами. Увы, они не оптимистичные - как считают эксперты, объемы уменьшатся в пять раз уже к 2030 году. Такие данные были получены после проведения анализа динамики за несколько последних лет.

Период с 2021 по 2023 года специалисты назвали «турбулентным» - такая характеристика вызвана санкционным давлением на Россию.

- Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объема, а импорт - 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно, - говорит генеральный директор ЦСР Татьяна Горова.

Также она подчеркнула, что до 2030 года торговля с такими странами будет снижена пятикратно.