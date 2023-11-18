Объем торговли между Китаем и Украиной сократился на 14% в период с января по октябрь по сравнению с предыдущим годом, составив $5,67 млрд, сообщает ТАСС.

Экспорт товаров из Китая в Украину снизился на 23%, достигнув отметки $2,23 млрд. Поставки в обратном направлении также уменьшились на 7,8%, составив $3,43 млрд.

Торговый оборот между двумя странами начал постепенно восстанавливаться. Так, объем торговли между Китаем и Украиной уменьшился на 31,2% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив приблизительно $3,84 млрд. В июле в Пекине состоялось седьмое заседание подкомиссии по экономическому и торговому сотрудничеству китайско-украинской межправительственной комиссии по сотрудничеству. На встрече замглавы Министерства коммерции КНР Ли Цзи заявил, что Китай готов активно развивать взаимовыгодное двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с Украиной и способствовать развитию стратегического партнерства между странами.

Большая часть поставок из Украины в Китай приходится на сельскохозяйственную продукцию. Согласно последним данным таможни, с января по сентябрь Украина поставила в КНР кукурузу на $1,8 млрд, подсолнечник и подсолнечное масло на $625 млн, а также подсолнечный жмых на $529 млн.

Поставки из КНР на Украину более разнообразны, в основном представлены техникой, электроникой и соответствующими запчастями.