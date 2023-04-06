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  • Опубликована сегодня в 8:57

Сеть магазинов «Карусель» закрылась после 19 лет работы

Сеть "Карусель" после 19 лет работы прекратила свое существование. Об этом сообщает РБК.

Владельцем магазинов является X5 Group, последний магазин был закрыт в феврале 2023 года. Причиной тому стало изменение покупательского поведения.

Отметим, что первый магазин "Карусель" был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. Проблемы начались в 2019 году, когда выручка гипермаркетов снизилась в связи с перетоком населения в другие магазины.

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