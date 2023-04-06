Сеть "Карусель" после 19 лет работы прекратила свое существование. Об этом сообщает РБК.
Владельцем магазинов является X5 Group, последний магазин был закрыт в феврале 2023 года. Причиной тому стало изменение покупательского поведения.
Отметим, что первый магазин "Карусель" был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. Проблемы начались в 2019 году, когда выручка гипермаркетов снизилась в связи с перетоком населения в другие магазины.
Зарубежные потребительские бренды потеряли около $2 млрд, уйди из России
Это лишь 3-5% от общей прибыли
General Dynamics Land Systems заключила контракт на производство танков M1A1 Abrams
General Dynamics Land Systems заключила контракт с Пентагоном на поставку танков M1A1 Abrams в Украину на сумму $27,1 млн.
Дни российского кино открылись в Азербайджане
Озвучена программа фестиваля, которая состоит из кинолент 2022 года выпуска
Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"
Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO