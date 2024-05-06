Нидерланды приняли решение увеличить длительность присутствия своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года с целью "сдерживания Российской Федерации", объявила министр обороны этой страны Кайса Оллонгрен.
В официальном заявлении сообщается, что Нидерланды планируют продолжить направление своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года с основной задачей сдерживания России. Эту информацию министр Кайса Оллонгрен представила Палате представителей в прямом письменном уведомлении.
Было отмечено, что максимальное количество нидерландских военнослужащих, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе под названием "Расширенное передовое присутствие (eFP)", остается на уровне 350 человек.
Фото: archief06.archiefweb.eu/Ministerie van Defensie (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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