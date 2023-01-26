Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев предложил создать экономическую территорию опережающего развития патриотической направленности для оборонной отрасли страны.
По его словам, на новой территории можно запустить проекты, которые будут работать исключительно на оборону страны.
"Мы понимаем, как это делать. У нас есть система преференций. Мы знаем, как её собрать оптимальным образом. Вот такие предложения нашим коллегам по правительству сделаем", — отметил вице-премьер.
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