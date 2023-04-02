Жители Тюменской области простились с погибшим бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Топорковым

Родные и близкие героически погибшего в зоне специальной военной операции Александра Топоркова провели его в последний путь.

Церемония прощания прошла в деревне Янтык Тюменского района, где родился Топорков. Как сообщают местные СМИ, мужчина отправился защищать интересы Родины в качестве добровольца, вступив в ЧВК "Вагнер". В ходе выполнения боевой задачи Топорков получил смертельное ранение и скончался 5 марта текущего года.

Отвага и доблесть, с которыми тюменец встал на защиту жителей Донбасса, не была проигнорирована руководством ЧВК "Вагнер". Известно, что мужчина был награжден внутренним орденом компании — Окопным крестом. По словам родственников, погибший боец не был представлен к государственным наградам, несмотря на то, что отдал жизнь за Родину.

Это очередной случай, когда подвиги героев-"вагнеровцев" остаются не замечены чиновниками несмотря на их очевидные боевые заслуги. Их не представляют к госнаградам по неизвестным причинам. К примеру, ранее госордена не получили погибший в зоне СВО снайпер ЧВК "Вагнер" Валерий Бочков и боец подразделения Игорь Петров. Об этом сообщили семьи погибших.