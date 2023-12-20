Министр энергетики РФ Николай Шульгинов уверен, что говорить о проблемах с топливообеспечением в России нет никакого повода. Однако чиновник отметил необходимость быстрого реагирования в возможных кризисных ситуациях.
- Сегодня у нас нет никаких проблем с топливообеспечением, видим, цены на бирже снижаются, - подчеркнул он в официальном сообщении. - Смотрим на будущее с оптимизмом.
Также Шульгинов назвал конкретные цифры: по его словам, запасы выросли от 10 до 25% на дизельное топливо и бензин. Сейчас стоимость последнего снизилась до уровня февраля 2023 года, а значит, дефицита в топливе в России нет.
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