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  • Опубликована сегодня в 13:20

Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти запустил серийный выпуск Lada Vesta

Автомобильная модель Lada Vesta выпущена на серийное производство в Тольятти. Работа началась 3 марта текущего года, а уже к маю, как сообщает пресс-служба компании, планируются поставки машин в более 300 дилерских центров.

«Vesta нового поколения - флагман модельного ряда Lada, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займёт лидирующие позиции на российском автомобильном рынке»

Ранее стало известно, что продажи автомобилестроительной компании в феврале выросли на 4,7%.

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