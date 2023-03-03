Автомобильная модель Lada Vesta выпущена на серийное производство в Тольятти. Работа началась 3 марта текущего года, а уже к маю, как сообщает пресс-служба компании, планируются поставки машин в более 300 дилерских центров.

«Vesta нового поколения - флагман модельного ряда Lada, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займёт лидирующие позиции на российском автомобильном рынке»

Ранее стало известно, что продажи автомобилестроительной компании в феврале выросли на 4,7%.