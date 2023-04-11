Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 81,7441
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 89,1737
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:44

В Японии назвали южную часть Курильских островов своими исконными территориями

В Японии назвали южную часть Курильских островов исконными японскими территориями. Об этом сообщается в ежегодном докладе Министерства иностранных дел страны восходящего солнца "Синяя книга".

По данным доклада, указанные территории в настоящий момент находятся под оккупацией России.

Японские дипломаты утверждают, что вопрос принадлежности указанных территорий является одним из самых серьезных противоречий в отношении между государствами.

Кроме того, в МИД Японии подвергли критике решение России прекратить переговоры по вопросу мирного договора из-за введения санкций со стороны Токио.

Мир

AP: ОАЭ помогают России в обход санкций

ОАЭ планируют диверсифицировать свои разведывательные связи

Читать полностью

Морочко: ВСУ занимаются дезинформацией по поводу контрнаступления

В среднем 2-3 раза на дню

Читать полностью

Общество

Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям

Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"

Читать полностью

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Новости