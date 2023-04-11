В Японии назвали южную часть Курильских островов исконными японскими территориями. Об этом сообщается в ежегодном докладе Министерства иностранных дел страны восходящего солнца "Синяя книга".
По данным доклада, указанные территории в настоящий момент находятся под оккупацией России.
Японские дипломаты утверждают, что вопрос принадлежности указанных территорий является одним из самых серьезных противоречий в отношении между государствами.
Кроме того, в МИД Японии подвергли критике решение России прекратить переговоры по вопросу мирного договора из-за введения санкций со стороны Токио.
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