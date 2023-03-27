Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава японского правительства отметил, что спрос на природный газ будет расти, поэтому проекты на Сахалине важны для энергетической безопасности государства.
Кисида также отметил, что Японии удалось сократить импорт российской нефти на 90%, а угля на 60%.
Рогов: в Мелитополе произошла серия взрывов
Особенно "громко" было на севере города
Байден поддержал американских военных в Сирии
Джо Байден заявил, что США продолжат поддерживать присутствие своих военных в Сирии, чтобы продолжать борьбу с террористическими группировками, включая ИГИЛ*.
Более 100 учреждений культуры на левобережье Херсонской области отремонтируют в 2023 году
Все здания требуют как минимум поточного ремонта, а некоторые капитального
Уроженец Калининградской области попал в реанимацию после обрушения фасада в Петербурге
Мужчина из Калининградской области попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга после того, как ему на голову обрушились несколько кирпичей с фасада дома на набережной Мойки.