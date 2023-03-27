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  • Опубликована сегодня в 8:17

Кисида: Япония продолжит участвовать в энергетических проектах на Сахалине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава японского правительства отметил, что спрос на природный газ будет расти, поэтому проекты на Сахалине важны для энергетической безопасности государства.

Кисида также отметил, что Японии удалось сократить импорт российской нефти на 90%, а угля на 60%.

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