Государственная Дума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия

Нормы, принятые в третьем чтении, предусматривают увеличение акциза на сигареты на 3% от ранее запланированного уровня с 2024 года. Эти изменения были предложены правительством Российской Федерации в рамках крупного налогового бюджетообразующего закона, внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2024-2026 годы, сообщает ТАСС.

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, акциз на сигареты и папиросы с 1 января по 31 декабря 2024 года должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% от расчетной стоимости, определенной исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук. В соответствии с принятым законом, акциз в 2024 году может составить 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% от расчетной стоимости, но не менее 3 820 рублей.

В 2025 году акциз на сигареты повышается до 2 926 рублей плюс 16% от расчетной стоимости (не менее 3 973 рублей за 1 тыс. штук), а в 2026 году — до 3 043 рубля плюс 16% (не менее 4 132 рублей за 1 тыс. штук). На текущий момент ставка акциза в 2023 году составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% от расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенные для потребления путем нагревания, в 2024 году устанавливается на уровне 9 367 рублей за 1 кг, в 2025 году — 9 742 рубля, а в 2026 году — 10 132 рубля. На данный момент акциз составляет 8 669 рублей за 1 кг, и предполагалось, что к 2024 году он увеличится до 9 094 рублей.

Ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2024 году составит 42 рубля за 1 мл, в 2025 году — 44 рубля, а в 2026 году — 46 рублей. Таким образом, ставки могут увеличиться вдвое, поскольку акциз на 2024 год планировалось установить на уровне 21 рубля за 1 мл. На данный момент действующая ставка составляет 20 рублей за 1 мл.