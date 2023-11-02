Борис Титов против освобождения госслужащих от административной ответственности за нарушения

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, Борис Титов, выразил свое недовольство по поводу проекта концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, который предполагает освобождение служащих государственных и муниципальных органов власти от административной ответственности за нарушение обязательных требований.

Титов подчеркнул, что предложение концепции означает, что должностные лица государственных и муниципальных учреждений могут оставаться без административной ответственности за нарушения. Это вызвано попыткой сократить бюрократический процесс согласования. Бизнес-омбудсмен отметил, что такой подход не имеет обоснования, и предложил вместо него распространить подход к устранению нарушений на всех "контролируемых лиц", не выделяя государственные учреждения как приоритетные.

Однако в целом, Титов выразил высокую оценку концепции и положению, которое возлагает ответственность за экономическое развитие и рост на контрольные органы.

Проект концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года и план-график его реализации были утверждены правительством РФ 1 ноября.