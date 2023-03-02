Клиенты банка "Тинькофф" теперь не смогут скачать приложения кредитной организации по причине их удаления из AppStore, сообщили в пресс-службе коммерческого предприятия. Уже пропали такие дополнения, как «Тинькофф-Инвестиции», «Тиньков Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Бухгалтерия для ИП».

«Этот день всё же настал - приложения «Тинькофф» удалили из AppStore... Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы»

Те, кто успел скачать приложения банка до их исчезновения, могут не преживать о качестве их работы: опции по переводу денег, пополнения счёта и другие операции по-прежнему остаются доступны.