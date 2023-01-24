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  • Опубликована сегодня в 10:07

Кадровая чехарда на Украине: Зеленский уволил Тимошенко с должности замглавы офиса президента

Владимир Зеленский уволил с поста Замглавы офмса президента Кирилла Тимошенко. Это уже вторая по счету громкая отситавка в ближнем кругу украинского лидера. Ранее свою должность покинул Алексей Апестович.

Тимошенко уже опубликовал фото с заявлением об отставке в Telegram. Тем самым он подтвердил распространенную ранее украинскими СМИ информацию об уходе с поста.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности заместителя руководителя офиса президента ", — говорится в тексте указа Зеленского.

Известно, что Тимошенко постоянно попадал в скандалы. В частности украинские журналисты писали, что в служебных поездках он внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.

Также сообщалось, что чиновник живет в элитном поселке под неподалеку от столицы Украины, который называют "поселением миллионеров".

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