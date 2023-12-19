Западные страны, по мнению Эллиота Акермана, никогда не планировали предоставлять Киеву мощное вооружение, способное обеспечить Вооруженным силам Украины преимущество в конфликте с Россией. Американский эксперт выразил это мнение в статье для журнала The Time.
Он признал, что "решительную военную поддержку Украине, вероятно, вовсе не собирались предоставлять". По его словам, национальные интересы Запада недостаточно совпадают с интересами Украины. Политика "медленного одобрения" со стороны Белого дома, согласно эксперту, подразумевает предоставление достаточного объема оружия ВСУ для продолжения конфликта, однако этого недостаточно для достижения реальных успехов на поле боя.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят в декабре еще один пакет военной помощи Киеву, но эти средства исчерпаются. Для продолжения поддержки Украины потребуется одобрение со стороны Конгресса.
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