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РКН прокомментировал сообщения о возобновлении работы TikTok в России
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  • Опубликована сегодня в 21:22

РКН прокомментировал сообщения о возобновлении работы TikTok в России

Работа TikTok на территории Российской Федерации не ограничивается, и Роскомнадзор не получал от компании уведомлений о возобновлении ее функционирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство также подчеркнуло, что не получало уведомлений от компании о восстановлении функционирования TikTok в России.

Они также напомнили о том, что в марте 2022 года администрация социальной сети публично объявила о своем решении приостановить самостоятельное распространение нового контента и проведение прямых трансляций на территории России.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возобновлении работы TikTok в России.

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