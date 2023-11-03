Работа TikTok на территории Российской Федерации не ограничивается, и Роскомнадзор не получал от компании уведомлений о возобновлении ее функционирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомство также подчеркнуло, что не получало уведомлений от компании о восстановлении функционирования TikTok в России.
Они также напомнили о том, что в марте 2022 года администрация социальной сети публично объявила о своем решении приостановить самостоятельное распространение нового контента и проведение прямых трансляций на территории России.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возобновлении работы TikTok в России.
Резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом в ООН поддерживают всё больше стран
Резолюцию России о борьбе с неонацизмом в ООН поддерживают всё больше стран
Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе
Владимир Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе
Чеченский вуз собирается открыть центр изучения русского языка в Бахрейне
Чеченский вуз собирается открыть центр изучения русского языка в Бахрейне
В РФ введён особый воинский учёт для заключённых
Правительство России внедрило новую систему учёта для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.