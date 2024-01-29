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В Минцифры сообщили, что TikTok в России продолжит ограниченную работу
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  • Опубликована сегодня в 15:51

В Минцифры сообщили, что TikTok в России продолжит ограниченную работу

Обсуждение вопроса о восстановлении полноценной оперативности онлайн-сервиса коротких вертикальных видео TikTok в России в настоящее время не ведется. Эту информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС о возможности полноценного восстановления работы социальной сети в России, Шадаев подчеркнул: "Пока нет".

Начиная с 6 марта 2022 года, TikTok функционирует в России в ограниченном режиме. В соответствии с законодательством о фейках в Вооруженных силах РФ, соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и проводить прямые трансляции. Кроме того, с тех пор российским пользователям стали недоступны видеоролики из других стран.

TikTok, созданный компанией ByteDance из КНР в 2016 году, аналогичен китайской социальной сети Douyin, также принадлежащей этой компании. Ежемесячно более 1 миллиарда человек используют TikTok по всему миру. Помимо России, TikTok также заблокирован или работает в ограниченном режиме в ряде других стран, таких как Индия, Иран, Киргизия и др.

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