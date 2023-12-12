Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 90,2158
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.12.2023 : 97,403
Врач Алендеев пояснил, что употребление мороженого при боли в горле может снизить неприятные симптомы
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 20:16

Врач Алендеев пояснил, что употребление мороженого при боли в горле может снизить неприятные симптомы

Врач Сергей Алендеев пояснил, что употребление мороженого при боли в горле может снизить неприятные симптомы, так как оно действует как местная анестезия, уменьшая температуру воспаленных тканей и тормозя передачу боли. Эффект обезболивания, по словам врача, подобен действию льда на ушиб.

Тем не менее, мороженое не следует рассматривать как лекарство, оно не способно устранить инфекцию, вызвавшую воспаление в горле. Для облегчения боли в горле врач рекомендует полоскание различными средствами, такими как хлоргексидин, сок алоэ, соль, сода, а также настои ромашки, календулы, эвкалипта. Важно избегать согревающих процедур, так как они могут способствовать распространению воспаления, сообщает МедикФорум.

Мир

Болгария признана самой несчастной страной в Евросоюзе

Болгария признана самой несчастной страной в Евросоюзе

Болгария была признана самой несчастной страной в Евросоюзе в 2022 году, согласно данным Евростата. Индекс удовлетворенности жизнью в стране составил 5,6, что является самым низким показателем среди государств ЕС.

Читать полностью
МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане

Министерство иностранных дел Пакистана созвало временного представителя по делам Афганистана в связи с террористической атакой в провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Дарабан.

Читать полностью

Общество

Эксперт Кондрашов объяснил, почему Hyundai и Kia часто становятся объектами угона в России

Эксперт Кондрашов объяснил, почему Hyundai и Kia часто становятся объектами угона в России

Эксперт по защите автомобилей от угона, Андрей Кондрашов, объяснил, почему Hyundai и Kia часто становятся объектами угона в России. Он отметил, что высокий спрос на эти марки на вторичном рынке является основной причиной.

Читать полностью
Перейдут в региональное ведение муниципальные объекты теплоснабжения Ярославской области

Перейдут в региональное ведение муниципальные объекты теплоснабжения Ярославской области

Имущество 18 муниципальных предприятий в области тепло- и водоснабжения Ярославской области перейдет под управление региональных властей, что способствует повышению их эффективности.

Читать полностью

Новости