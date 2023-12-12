Врач Алендеев пояснил, что употребление мороженого при боли в горле может снизить неприятные симптомы

Врач Сергей Алендеев пояснил, что употребление мороженого при боли в горле может снизить неприятные симптомы, так как оно действует как местная анестезия, уменьшая температуру воспаленных тканей и тормозя передачу боли. Эффект обезболивания, по словам врача, подобен действию льда на ушиб.

Тем не менее, мороженое не следует рассматривать как лекарство, оно не способно устранить инфекцию, вызвавшую воспаление в горле. Для облегчения боли в горле врач рекомендует полоскание различными средствами, такими как хлоргексидин, сок алоэ, соль, сода, а также настои ромашки, календулы, эвкалипта. Важно избегать согревающих процедур, так как они могут способствовать распространению воспаления, сообщает МедикФорум.