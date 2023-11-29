Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле

В отеле в Бенидорме туристов ограбила уборщица, что было запечатлено на скрытой камере.
Аластер и Сью Коннер вместе со своим 15-летним сыном Джеком отдыхали в четырехзвездочном отеле "все включено" на испанском курорте. Во время отпуска семья обнаружила пропажу наличных денег, сигарет и духов из своего номера, поэтому они установили скрытую камеру.
На записи с камеры Коннеры увидели, что уборщица копалась в их вещах, включая ящики с бельем, и скрывала украденные предметы в своих карманах и лифчике. Семья оценила общую стоимость похищенного примерно в 750 евро (73 тысячи рублей).
Аластер Коннер высказал свое недовольство по поводу произошедшего, отметив, что они потратили на отпуск 5500 фунтов стерлингов (616,6 тысяч рублей), который им в итоге не пришелся по вкусу. В результате этого инцидента они подали жалобу в туристическую компанию, которая извинилась и пообещала возместить ущерб, сообщает Центральная Служба Новостей.
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