Тайная камера выявила случай кражи ценностей у туристов в отеле

В отеле в Бенидорме туристов ограбила уборщица, что было запечатлено на скрытой камере.

Аластер и Сью Коннер вместе со своим 15-летним сыном Джеком отдыхали в четырехзвездочном отеле "все включено" на испанском курорте. Во время отпуска семья обнаружила пропажу наличных денег, сигарет и духов из своего номера, поэтому они установили скрытую камеру.

На записи с камеры Коннеры увидели, что уборщица копалась в их вещах, включая ящики с бельем, и скрывала украденные предметы в своих карманах и лифчике. Семья оценила общую стоимость похищенного примерно в 750 евро (73 тысячи рублей).

Аластер Коннер высказал свое недовольство по поводу произошедшего, отметив, что они потратили на отпуск 5500 фунтов стерлингов (616,6 тысяч рублей), который им в итоге не пришелся по вкусу. В результате этого инцидента они подали жалобу в туристическую компанию, которая извинилась и пообещала возместить ущерб, сообщает Центральная Служба Новостей.