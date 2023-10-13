Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.10.2023 : 97,3075
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.10.2023 : 102,5523
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:02

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

Полицейские, следуя горячим следам, арестовали подозреваемого в разбойном нападении на банковский офис в Санкт-Петербурге. Эту информацию сообщило МВД Медиа, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел утром 13 октября в поселке Парголово Выборгского района. Подозреваемый мужчина вошел в офис банка, держа в руках предмет, походящий на огнестрельное оружие. Он угрожал сотрудникам офиса, требуя от них передать все средства из кассы. Преступник скрылся с места происшествия, унесши с собой 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов, сообщает "Аргументы и Факты"

"Благодаря оперативным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого и его местоположение всего через пять часов после совершения преступления. Силовики, работая в сотрудничестве с карельскими коллегами, арестовали его в его месте жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия", - отметила Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан вместе с похищенными деньгами и пневматическим пистолетом. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в разбойном нападении. В скором времени подозреваемого доставят в Санкт-Петербург.

Также стоит отметить, что ранее в Уфе была объявлена в розыск сотрудница местного банка, которая похитила 15 миллионов рублей у клиентов.

Мир

Глава МВД Франции связал убийство учителя и текущие события на Ближнем Востоке

Глава МВД Франции связал убийство учителя и текущие события на Ближнем Востоке

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен утверждает, что существует связь между нападением на школу на севере страны, где был убит учитель, и нарастающим кризисом на Ближнем Востоке.

Читать полностью
ОАЭ отправили самолет с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей сектора Газа

ОАЭ отправили самолет с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей сектора Газа

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отправили в Египет специальный самолет с гуманитарной помощью.

Читать полностью

Общество

В мае медучреждениям направят 675 млн рублей на выплаты работникам

В мае медучреждениям направят 675 млн рублей на выплаты работникам

Правительство Российской Федерации выдало указание Министерству труда на выделение бюджетных средств в размере более 675 миллионов рублей в 2023 году.

Читать полностью
Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты

Wildberries решили убрать комиссию за использование карт Visa и Mastercard для оплаты

﻿Компания Wildberries объявила об отмене ранее введенной комиссии при оплате заказов карточками Visa и Mastercard.

Читать полностью

Новости