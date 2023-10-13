В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

Полицейские, следуя горячим следам, арестовали подозреваемого в разбойном нападении на банковский офис в Санкт-Петербурге. Эту информацию сообщило МВД Медиа, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел утром 13 октября в поселке Парголово Выборгского района. Подозреваемый мужчина вошел в офис банка, держа в руках предмет, походящий на огнестрельное оружие. Он угрожал сотрудникам офиса, требуя от них передать все средства из кассы. Преступник скрылся с места происшествия, унесши с собой 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов, сообщает "Аргументы и Факты"

"Благодаря оперативным мероприятиям удалось установить личность подозреваемого и его местоположение всего через пять часов после совершения преступления. Силовики, работая в сотрудничестве с карельскими коллегами, арестовали его в его месте жительства в городе Лахденпохья Республики Карелия", - отметила Ирина Волк.

Подозреваемый был задержан вместе с похищенными деньгами и пневматическим пистолетом. В отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в разбойном нападении. В скором времени подозреваемого доставят в Санкт-Петербург.

Также стоит отметить, что ранее в Уфе была объявлена в розыск сотрудница местного банка, которая похитила 15 миллионов рублей у клиентов.