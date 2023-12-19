Российские физики разработали теорию для усиления связей в квантовых компьютерах. Модель описывает передачу энергии между квантовыми системами, что может улучшить связи между кубитами и работу квантовых сенсоров.
Исследователи выделили критерий для определения перехода к системе сильной связи и выявили ограничения в работе квантовых сенсоров на основе "особых точек". Это понимание процесса передачи энергии способствует развитию квантовых технологий, сообщает ТАСС.
Арестович заявил, что Украина находится на пути к катастрофе
Алексей Арестович высказал опасения относительно будущего страны, утверждая, что Украина находится на грани катастрофы.
Препарат на основе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) признан редакцией Science прорывом года
Этот препарат борется с ожирением, чему уделяется особое внимание в связи с распространенностью избыточного веса в США и Европе. Препарат показал значительную потерю веса и дополнительные медицинские выгоды, такие как ослабление симптомов сердечной недостаточности и снижение риска сердечных приступов и инсультов.
В Москве разработали линейку промышленных мини компьютеров
Московские разработчики создали новую линейку промышленных компьютеров, которые заменяют иностранные аналоги. Эти компьютеры предназначены для управления системами на производстве, включая интерактивные панели и сбор и передачу данных на промышленных объектах.
Врач предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом
Врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом. Она подчеркнула важность выбора правильной одежды в соответствии с погодой, укрепления иммунитета витаминами и соблюдения гигиенических правил.