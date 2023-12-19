Российские ученые разработали теорию, которая позволит усилить связи в квантовом компьютере

Российские физики разработали теорию для усиления связей в квантовых компьютерах. Модель описывает передачу энергии между квантовыми системами, что может улучшить связи между кубитами и работу квантовых сенсоров.

Исследователи выделили критерий для определения перехода к системе сильной связи и выявили ограничения в работе квантовых сенсоров на основе "особых точек". Это понимание процесса передачи энергии способствует развитию квантовых технологий, сообщает ТАСС.