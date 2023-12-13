Опровергнута популярная теория формирования жизни на Земле

Недавнее исследование, представленное международной командой ученых, опровергает теорию о том, что элементы, необходимые для формирования жизни, были доставлены на Землю астероидами и метеоритами.

Работа, опубликованная в журнале Science Advances, предполагает, что Земля изначально располагала всеми необходимыми "ингредиентами жизни". Используя новый метод изучения изотопов различных элементов, ученые сравнили следы изотопов халькогена на Земле с предсказаниями компьютерных моделей, обнаружив, что многие летучие вещества сохранялись с самых ранних стадий формирования планеты.

Эти результаты подчеркивают возможность того, что необходимые для жизни элементы могли образоваться в экстремальных условиях Земли, а не быть доставленными из космоса.