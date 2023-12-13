Опровергнута популярная теория формирования жизни на Земле

Недавнее исследование, представленное международной командой ученых, опровергает теорию о том, что элементы, необходимые для формирования жизни, были доставлены на Землю астероидами и метеоритами.
Работа, опубликованная в журнале Science Advances, предполагает, что Земля изначально располагала всеми необходимыми "ингредиентами жизни". Используя новый метод изучения изотопов различных элементов, ученые сравнили следы изотопов халькогена на Земле с предсказаниями компьютерных моделей, обнаружив, что многие летучие вещества сохранялись с самых ранних стадий формирования планеты.
Эти результаты подчеркивают возможность того, что необходимые для жизни элементы могли образоваться в экстремальных условиях Земли, а не быть доставленными из космоса.
В Китае в связи с новой эпидемией микоплазменной пневмонии ввели масочный режим
В Китае введен режим обязательного ношения масок в общественных местах из-за быстрого распространения микоплазменной пневмонии, особенно среди детей.
Dagens Nyheter: в Швеции учитель поручил школьникам в теории спланировать теракт
В Швеции учитель средней школы был отстранен от должности после того, как поручил ученикам теоретически спланировать террористическую атаку.
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках
Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает исключение частных клиник из списка медицинских учреждений, где разрешено проводить аборты.
BMJ: Кока-кола не способна помочь при закупорке пищевода
Исследование проведенное учеными из Нидерландов показало, что Кока-кола не эффективна в справлении с закупоркой пищевода пищевым комком.