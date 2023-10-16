В СФ собираются ужесточить наказание за похищение несовершеннолетних во время военных конфликтов

Сенаторы предлагают ужесточить наказание за похищение несовершеннолетних во время военных конфликтов или периодов мобилизации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному устройству, Ирина Рукавишникова, высказала эту инициативу в ходе заседания парламентской комиссии, занимающейся расследованием преступлений, совершенных Киевом против детей.

Позднее, в беседе с агентством ТАСС, она уточнила, что Уголовный кодекс Российской Федерации уже содержит общий перечень обстоятельств, которые могут ужесточать наказание за совершение преступлений, включая их совершение в период боевых действий. Однако данный перечень не включает в себя случаи похищения людей, включая несовершеннолетних, исключительно в периоды мобилизации или военного положения.

"Мы предлагаем конкретизировать данную статью, дополнив ее положением, ужесточающим ответственность за похищение несовершеннолетних в период мобилизации или военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", — сказала Рукавишникова.

Государственная Дума приняла решение о проведении парламентского расследования преступлений, совершенных киевским режимом против детей, на пленарном заседании 20 июня. Совет Федерации также выразил поддержку этой инициативе на своем заседании 21 июня. В состав комиссии были включены 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Государственной Думы. Комиссия, в соответствии с законом, будет функционировать в течение года, и результаты ее расследования будут представлены высшему руководству страны. Первое заседание комиссии состоялось 30 июня.