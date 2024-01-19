Наконец-то пришла долгожданная пятница, а это значит, что с сегодняшнего дня начинает выходить в эфир новый 12 сезон любимого всеми шоу "Голос". В нем примут участие 128 голосов нашей страны с самых разных, отдаленных и не очень, ее уголков. А за красными кнопками будут сидеть — Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев и, впервые в шоу — Zivert.

Участников ожидается много и не только из России, многие приедут для участия в шоу и из других стран — Эстония, Таджикистан, Куба, Белоруссия, Грузия и Узбекистан. А также у тех участников, кто не смог попасть в команды прошлого сезона, появится возможность блеснуть в этом.

Новшество 11 сезона сохранится и в этом — кнопка блокировки других судий, чтобы исполнитель остался для них в тайне — этим можно будет воспользоваться только 2 раза за весь сезон.

"И этого хватит, чтобы обострить интригу шоу до предела", - говорится в сообщении Первого канала.

Владимир Пресняков и Антон Беляев будут участвовать в составе жюри шоу уже второй раз, но оба настроены на победу.

"Надеюсь победить, полагаясь на эмоции и впечатления", - говорит Беляев в интервью.

Полина Гагарина, которая победила в прошлом сезоне, радуется пополнению составе жюри представительницей прекрасного пола и выражает надежду на хорошую и слаженную работу судей.

У всех участников шоу, и не только конкурсантов и жюри, большие ожидания от нового сезона. Новые, яркие голоса, незабываемые впечатления и потрясающие волнующие эмоции — вот что нас ожидает в 12 сезоне шоу "Голос" на Первом канале.

https://youtu.be/VwadfG8hHzk?si=vTqLu0Qls44ULo7h