Российские туристы оказались на пятом месте по посещениям Таиланда

Более 23 миллионов иностранных туристов посетили Таиланд в 2023 году, согласно данным постоянного секретариата министерства туризма и спорта, представленным министром Судаван Вангсупхакиджкосол на выставке-форуме GESS Dubai 2023. При этом российские туристы заняли пятое место в списке лидеров, сообщает Турпром.

В период с 1 января по 12 ноября 2023 года в Таиланд прибыло 23 241 338 иностранных туристов, внесших вклад почти в 1 миллиард бат (2.53 миллиарда рублей по текущему курсу) в экономику страны. Лидерами по посещаемости являются туристы из Малайзии, Китая, Южной Кореи, Индии, и России, которые заняли пятое место.

Несмотря на пятую позицию в рейтинге, российские туристы продемонстрировали значительный интерес к тайским курортам. Министр выразил уверенность в дальнейшем увеличении потока туристов, особенно с увеличением числа рейсов и приближением холодов в некоторых странах.

Также было отмечено увеличение посещаемости в период праздников Дивали в Малайзии и Сингапуре, что привело к росту туристической активности. Министр выразил уверенность в дальнейшем росте благодаря увеличению числа рейсов и введению более длительных сроков виз для российских граждан и отмены визовых сборов для туристов из Китая, Казахстана и Индии.