Генеральная прокуратура РФ усмотрела нарушения в Тверском медуниверситете

Обращение в прокуратуру по поводу возможных злоупотреблений руководства ТГМУ и его ректора Леси Чичановской направил правозащитник Евгений Федоришин в августе 2023 года.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Центрального района Твери провести проверку в медицинском университете. Как следует из ответа надзорного органа, доводы, указанные в обращении правозащитника, нашли подтверждение, к ответственным лицам приняты меры. Теперь прокуратура Центрального района Твери, которая в августе 2023 года прислала отписку на обращение Федоришина, должна будет провести проверку деятельности ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

В своем обращении правозащитник указал на многочисленные нарушения, о которых ему стало известно от сотрудников университета. Они направили ему коллективное обращение, в котором подробно рассказали о том, что происходит в вузе. В частности, правозащитник обратил внимание на сомнительную практику выдачи дипломов о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования (ДПО), которая, как отмечалось в обращении, фактически не проводилась. Таким образом, вуз "списывал" федеральные бюджетные средства, выделенные на реализацию госзадания по линии ДПО. Благодаря этому руководство вуза могло начислять отдельным сотрудникам "бонусы" в рамках эффективного трудового контракта.

Также сотрудники вуза жаловались на то, что ректор Леся Чичановская нанимала на работу лиц без соответствующей профессиональной квалификации. Один из сотрудников вуза оказался принят на работу без диплома о высшем образовании, другой — не смог подтвердить подлинность представленного в отдел кадров диплома. При этом в вузе наблюдаются массовые увольнения квалифицированных кадров.

Еще одна претензия заявителей касалась реализации в вузе эффективного трудового контракта. В университете, говорится в обращении, практикуется схема, позволившая ряду сотрудников искусственно завысить себе индекс Хирша. Благодаря этому они необоснованно получают баллы за формальное участие в соавторстве научных публикаций и награждаются за это премиями. Эти, а также ряд других претензий, рассмотрела Генеральная прокуратура РФ.

Стоит отметить, что внимание прокуроров на происходящее в вузе удалось привлечь только благодаря активной работе "Центра правовой поддержки Евгения Федоришина". Обращение было направлено 15 августа 2023 года, однако оно осталось без ответа.

После повторного обращения правозащитник получил отписку. Областная прокуратура также ответила, что нарушений в вузе не обнаружено. Далее правозащитник подал жалобу на действия прокуратуры Тверской области в Генеральную прокуратуру. Она удовлетворила жалобу Федоришина и подтвердила доводы, изложенные в обращении.