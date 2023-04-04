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  • Опубликована 04.04.2023 в 15:41

Похороны Владлена Татарского пройдут 8 апреля в Москве

Погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский будет похоронен 8 апреля в Москве. Такой новостью поделился его друг, музыкант Аким Апачев.

"Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь"

Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский. Еще 40 человек пострадали.

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