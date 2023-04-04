Погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский будет похоронен 8 апреля в Москве. Такой новостью поделился его друг, музыкант Аким Апачев.
"Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь"
Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский. Еще 40 человек пострадали.
Макрон призвал Си Цзиньпина образумить Россию
Во время переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином, президент Франции Эммануэль Макрон призвал китайского лидера "образумить" Россию.
Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков
Подписан соответствующий меморандум
К Пушкинской карте подключились свыше 2 тыс. кинотеатров с момента запуска программы
Еженедельно к культурному проекту подключается около семи синематографов
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Культурное пространство будет включать и спортивные мероприятия