Погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге военкор Владлен Татарский будет похоронен 8 апреля в Москве. Такой новостью поделился его друг, музыкант Аким Апачев.

"Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь"

Напомним, что в культурной столице России произошел теракт: 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Петербурга прогремел взрыв, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский. Еще 40 человек пострадали.