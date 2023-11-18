Более 2,8 миллионов россиян приняли участие в испытаниях федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает ТАСС.

Пробное электронное голосование проводилось с 15 по 17 ноября. По данным портала, заявления о участии в тестировании ДЭГ подали 3 690 156 человек, участникам выдали 2 810 573 бюллетеней, из которых приняли 2 797 737.

Московская область стала лидером среди регионов РФ по количеству проголосовавших (345 100 человек), за ней следовали Ростовская (179 345 человек), Свердловская (172 624 человек) области и Санкт-Петербург (158 044 человек).

С 9 октября по 29 ноября по инициативе ЦИК РФ проходит общероссийская тренировка по использованию программно-технического комплекса ДЭГ, государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и ее новой цифровой платформы (ГАС "Выборы" 2.0). В рамках общероссийской тренировки с 15 по 17 ноября прошло пробное электронное голосование на федеральной платформе.

17 октября заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что принять участие в ДЭГ на выборах президента РФ потенциально могут 49 миллионов избирателей в 30 субъектах страны. В 2024 году ДЭГ будет использоваться на выборах президента РФ впервые.