Более 2,8 миллионов россиян приняли участие в испытаниях федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает ТАСС.
Пробное электронное голосование проводилось с 15 по 17 ноября. По данным портала, заявления о участии в тестировании ДЭГ подали 3 690 156 человек, участникам выдали 2 810 573 бюллетеней, из которых приняли 2 797 737.
Московская область стала лидером среди регионов РФ по количеству проголосовавших (345 100 человек), за ней следовали Ростовская (179 345 человек), Свердловская (172 624 человек) области и Санкт-Петербург (158 044 человек).
С 9 октября по 29 ноября по инициативе ЦИК РФ проходит общероссийская тренировка по использованию программно-технического комплекса ДЭГ, государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и ее новой цифровой платформы (ГАС "Выборы" 2.0). В рамках общероссийской тренировки с 15 по 17 ноября прошло пробное электронное голосование на федеральной платформе.
17 октября заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что принять участие в ДЭГ на выборах президента РФ потенциально могут 49 миллионов избирателей в 30 субъектах страны. В 2024 году ДЭГ будет использоваться на выборах президента РФ впервые.
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