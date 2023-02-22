Родственники обвиняемого Максима Марцинкевича (Тесака) попросили Мытищинской горсуд Московской области прекратить уголовное преследование по причине смерти националиста. Его семья оставила все попытки бороться за его доброе имя после того, как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных. О позиции родственников Тесака сообщил их адвокат Алексей Михальчик.

Семья, по словам защиты, была в первую очередь заинтересована в том, чтобы «выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось».

По версии следствия, Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска в 2020 году. Родственники считают, что его могли убить. Незадолго до своей смерти Марцинкевич оформил около десяти явок с повинной.