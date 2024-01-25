Дарья Трепова была приговорена к 27 годам лишения свободы, что стало самым длительным сроком заключения для женщины в истории России. Трепова была осуждена по трем статьям, включая "совершение террористического акта", "незаконный оборот взрывных устройств" и "подделку документов", и была арестована 3 апреля 2023 года, на следующий день после взрыва в кафе на Университетской набережной, унесшего жизнь военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). По имеющимся данным, во время этого теракта Трепова передала Татарскому статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство.

В центре решения суда - предполагаемое преднамеренное планирование преступления, начиная с финансовых переводов Треповой для организации теракта. По версии следствия, она передавала данные о своем криптовалютном кошельке и получала средства для финансирования плана покушения. Чтобы установить доверительные отношения с Татарским, Трепова приобрела в подарок книги и открытки, создав тем самым почву для последующего теракта.

Взрывное устройство якобы было помещено в статуэтку и приведено в действие дистанционно с помощью звонка на мобильный телефон. Сразу после теракта Трепова якобы изменила внешность и укрылась у Дмитрия Касинцева, который был приговорен к 1 году и 9 месяцам лишения свободы. Ее арест состоялся на следующий день.