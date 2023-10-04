СМИ: убит организатор теракта в центре Стамбула

Организатор теракта в центре Стамбула в ноябре 2022 года Набо Келе Хайри был убит в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber. Турецкая разведка (MIT) ранее обнаружила, что Хайри лично обучал Ахлама аль-Башира, обвиняемого в установке взрывного устройства, и способствовал ее переправке в Турцию.
Разведывательные службы получили информацию, указывающую на то, что Хайри находился в сирийской провинции Хасака. После исключительно секретной операции команда спецназа Массачусетского технологического института успешно ликвидировала Хайри 3 октября, говорится в публикации.
Взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября 2022 года, в результате чего погибли шесть человек и еще 81 получил ранения. 14 ноября турецкая полиция задержала гражданина Сирии, который был ответственен за установку взрывного устройства. В сообщениях высказывались предположения о ее связи с Рабочей партией Курдистана (РПК), а министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что инструкции по теракту исходили из сирийского города. В феврале на севере Сирии был ликвидирован еще один ключевой оперативник, Халил Менджи, причастный к планированию и организации теракта.
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