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  • Опубликована сегодня в 15:36

МИД РФ: диверсанты в Брянской области использовали оружие НАТО

В Министерстве иностранных дел России заявили, что во время атаки под Брянском террористы использовали оружие НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что киевский режим не раз признавался в том, что действует при поддержке США и НАТО.

"Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма", — отметили в МИД.

Напомним, террористический акт произошел в четверг ,2 марта, на территорию села Любечане Брянской области проникли группы диверсантов. Жертвой бандитов стали два человека, ребенок получил ранение.

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