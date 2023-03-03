В Министерстве иностранных дел России заявили, что во время атаки под Брянском террористы использовали оружие НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В дипломатическом учреждении подчеркнули, что киевский режим не раз признавался в том, что действует при поддержке США и НАТО.
"Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма", — отметили в МИД.
Напомним, террористический акт произошел в четверг ,2 марта, на территорию села Любечане Брянской области проникли группы диверсантов. Жертвой бандитов стали два человека, ребенок получил ранение.
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