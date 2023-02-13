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  • Опубликована сегодня в 10:06

СВР: Соединенные штаты завербовали 60 боевиков для терактов в России

СВР: Соединенные штаты завербовали 60 боевиков для терактов в России

Спецслужбы США завербовали порядка 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - говорится в заявлении ведомства.

По данным СВР, прежде всего для совершения терактов американцы рассматривают выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии. А также террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Все они на данный момент проходят спецподготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии.

"Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", - говорится в релизе.

В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп, где боевики должны будут устроить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил.

В СВР подчеркнули, что такими действиями США ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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