СВР: Соединенные штаты завербовали 60 боевиков для терактов в России
Спецслужбы США завербовали порядка 60 боевиков в Сирии, которых планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.
"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - говорится в заявлении ведомства.
По данным СВР, прежде всего для совершения терактов американцы рассматривают выходцев из северокавказских регионов России и стран Центральной Азии. А также террористов, уже имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Все они на данный момент проходят спецподготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии.
"Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", - говорится в релизе.
В ближайшее время США планируют забросить их в Россию и другие страны СНГ в составе малых групп, где боевики должны будут устроить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил.
В СВР подчеркнули, что такими действиями США ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Global Times: Байден едет в Польшу, чтобы надавить на Россию
Основной целью предстоящего визита президента США Джо Байдена в Польшу станет усиление давления на европейских лидеров с тем, чтобы они продолжили натиск на Россию.
Украинских беженцев в Британии вербуют на службу в ВСУ
Сотрудники украинского посольства разыскивают своих сограждан, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину.
Посольство США призвало граждан покинуть Россию
Граждан США, имеющих двойное гражданство, считают в посольстве, могут лишить права доступа к консульской помощи
Евгений Пригожин отметил самоотверженность бывших заключенных, сражающихся в составе ЧВК "Вагнер"
Добровольцы, которые пополнили ряды ЧВК "Вагнер" из мест лишения свободы, воюют хорошо, даже иногда слишком обезбашенно. Об этом в интервью журналисту Семену Пегову рассказал Евгений Пригожин.