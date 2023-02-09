Польша выступает против переговоров с Россией по украинскому конфликту. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий, назвав Россию "государством-террористом".

"С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством", — сказал Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Польша считает военный конфликт на Украине экзистенциальной угрозой не только для себя, но и для всей Европы.