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  • Опубликована сегодня в 10:59

Премьер Польши Моравецкий назвал Россию "государством-террористом"

Польша выступает против переговоров с Россией по украинскому конфликту. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий, назвав Россию "государством-террористом".

"С террористами переговоры не ведут. А Россия теперь стала террористическим государством", — сказал Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Польша считает военный конфликт на Украине экзистенциальной угрозой не только для себя, но и для всей Европы.

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