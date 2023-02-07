Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.02.2023 : 70,5991
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.02.2023 : 76,0347
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:33

В Токио прошла акция с требованиями вернуть Японии "северные территории"

В Токио проходят акции ультраправых организаций Японии за возвращение "северных территорий".

Как сообщает корреспондент РИА "Новости", участники протеста собрались неподалеку от российского посольства в Токио с требованиями вернуть Японии так называемые "северные территории", которыми они называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Протестующие разъезжают по периметру квартала, где расположено российское диппредставительство в разноцветных фургонах с громкоговорителями, выкрикивая требования "вернуть острова". Численность протестующих — менее ста человек. Они уже начали переговоры с полицией, которая полностью оцепила квартал.

"За головами полицейских, которых в разы больше, чем ультраправых активистов, с трудом можно разглядеть самих выступающих. Им пришлось довольствоваться выкрикиванием лозунгов, используя лишь силу голоса", — подчеркнул журналист, находящийся на месте событий .

Мир

Китайские СМИ: НАТО собирается развернуть "Украинский сценарий" в Тихоокеанском регионе

НАТО собирается "поджечь" Тихоокеанский регион по аналогии с Украиной.

Читать полностью

Посол Шри-Ланки Лиянаге: "Переговоры об использовании российских карт "Мир" идут"

Центробанк Шри-Ланки заново рассмотрит возможность работы карты «Мир» на территории своего государства

Читать полностью

Общество

"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО

Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.

Читать полностью
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью

Новости