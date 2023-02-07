В Токио проходят акции ультраправых организаций Японии за возвращение "северных территорий".
Как сообщает корреспондент РИА "Новости", участники протеста собрались неподалеку от российского посольства в Токио с требованиями вернуть Японии так называемые "северные территории", которыми они называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Протестующие разъезжают по периметру квартала, где расположено российское диппредставительство в разноцветных фургонах с громкоговорителями, выкрикивая требования "вернуть острова". Численность протестующих — менее ста человек. Они уже начали переговоры с полицией, которая полностью оцепила квартал.
"За головами полицейских, которых в разы больше, чем ультраправых активистов, с трудом можно разглядеть самих выступающих. Им пришлось довольствоваться выкрикиванием лозунгов, используя лишь силу голоса", — подчеркнул журналист, находящийся на месте событий .
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