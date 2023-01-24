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  • Опубликована сегодня в 11:47

"Терминатор" впечатлил военного обозревателя Forbes

Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" — новый этап развития мирового танкостроения. Об этом пишет журнал Forbes.

По мнению издания, "Терминатор" представляет собой новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения и может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск.

Также в статье отмечаются боевые характеристики машины. В частности, что автоматическая пушка "Терминатора" имеет дальность стрельбы в две тысячи метров и может поражать как воздушные, так наземные цели противника.

"БМПТ имеет новую динамическую защиту "Реликт", предназначенную для поражения противотанковых снарядов, а относительно небольшая башня делает ее менее уязвимой", — отмечает автор.

По его мнению, именно БМПТ, а не танки, может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта.

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