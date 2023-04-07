Полиция Северной Ирландии предупредила о возможных терактах, которые могут произойти перед визитом президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака, сообщает РИА "Новости".
По информации полиции, возможны попытки отвлечь правоохранительные органы серьезными беспорядками и использовать их для террористических атак.
Известно, что Джо Байден планирует посетить Британию и Северную Ирландию с 11 по 14 апреля. 10 апреля исполнится 25 лет с момента подписания Белфастского соглашения, которое привело к завершению конфликта вокруг статуса Северной Ирландии.
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