Полиция Северной Ирландии предупредила о возможных терактах, которые могут произойти перед визитом президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака, сообщает РИА "Новости".

По информации полиции, возможны попытки отвлечь правоохранительные органы серьезными беспорядками и использовать их для террористических атак.

Известно, что Джо Байден планирует посетить Британию и Северную Ирландию с 11 по 14 апреля. 10 апреля исполнится 25 лет с момента подписания Белфастского соглашения, которое привело к завершению конфликта вокруг статуса Северной Ирландии.