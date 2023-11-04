В аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина бросил как минимум два "коктейля Молотова", сообщает Russia Today.
Представитель федеральной полиции Томас Герберт сообщил, что он выбросил из автомобиля две горящие бутылки, напоминающие "коктейли Молотова". В целях безопасности пожарные обрызгали самолет водой.
Полиция Гамбурга объявила о проведении крупной операции в аэропорту, где, по предварительным данным, вооруженный мужчина держит заложников.
Ранее было объявлено о закрытии аэропорта Гамбурга из-за обнаруженного там вооруженного мужчины. Он проник сквозь систему безопасности и въехал на территорию, где производится обслуживание самолетов.
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