Обвиняемая в убийстве Владлена Татарского Дарья Трепова раскрыла подробности теракта. Об этом сообщает "Фонтанка".
Посылку со взрывчаткой она получила в Москве. Самодельное взрывное устройство заказывалось через Telegram. Все происходило анонимно без привлечения посредников.
По возвращении в Санкт-Петербург злоумышленница должна была встретиться с Владленом Татарским и передать ему посылку, а также произнести речь о героях ЧВК "Вагнер".
За это задание ей пообещали купить билет в Узбекистан, а затем переправить на Украину. Обвиняемая утверждает, что не знала о бомбе, заложенной в статуэтку.
Она должна была все время находиться рядом с бюстом и отправлять соответствующие снимки кураторам. По мнению Треповой, погибнуть должно было больше людей, в том числе и она сама. Так она поняла, что ее подставили.
Напомним, теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Его жертвой стал Владлен Татарский, десятки людей пострадали.
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