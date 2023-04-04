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  • Опубликована сегодня в 13:38

Дарья Трепова раскрыла подробности убийства Владлена Татарского

Обвиняемая в убийстве Владлена Татарского Дарья Трепова раскрыла подробности теракта. Об этом сообщает "Фонтанка".

Посылку со взрывчаткой она получила в Москве. Самодельное взрывное устройство заказывалось через Telegram. Все происходило анонимно без привлечения посредников.

По возвращении в Санкт-Петербург злоумышленница должна была встретиться с Владленом Татарским и передать ему посылку, а также произнести речь о героях ЧВК "Вагнер".

За это задание ей пообещали купить билет в Узбекистан, а затем переправить на Украину. Обвиняемая утверждает, что не знала о бомбе, заложенной в статуэтку.

Она должна была все время находиться рядом с бюстом и отправлять соответствующие снимки кураторам. По мнению Треповой, погибнуть должно было больше людей, в том числе и она сама. Так она поняла, что ее подставили.

Напомним, теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Его жертвой стал Владлен Татарский, десятки людей пострадали.

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