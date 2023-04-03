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  • Опубликована сегодня в 21:22

«Идите и работайте ждуны»: Захарова отреагировала на обеспокоенность ООН терактом в Санкт-Петербурге

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обеспокоенность ООН терактом в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Захарова удивилась реакции офиса генсека ООН, в котором заявили, что ждут больше информации.

"Мне кажется, информационный центр ООН в Москве действует исправно… Идите и работайте, ждуны", — отметила Захарова.

Напомним, 2 марта в результате террористического акта в Санкт-Петербурге был убит военкор Владлен Татарский. По подозрению в убийстве была задержана Дарья Трепова, которая принесла взрывное устройство на встречу с блогером.

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