Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обеспокоенность ООН терактом в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Захарова удивилась реакции офиса генсека ООН, в котором заявили, что ждут больше информации.
"Мне кажется, информационный центр ООН в Москве действует исправно… Идите и работайте, ждуны", — отметила Захарова.
Напомним, 2 марта в результате террористического акта в Санкт-Петербурге был убит военкор Владлен Татарский. По подозрению в убийстве была задержана Дарья Трепова, которая принесла взрывное устройство на встречу с блогером.
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